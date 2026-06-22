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22 Iunie 2026, 13:11
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O grădină zoologică din China a pictat un măgar pentru a-l face să pară zebră

O grădină zoologică din China a pictat un măgar pentru a-l face să pară zebră. Animalul vopsit a fost observat în orașul Anqiu.

O grădină zoologică din China a pictat un măgar pentru a-l face să pară zebră.
O grădină zoologică din China a pictat un măgar pentru a-l face să pară zebră.

În imaginile publicate pe Internet se vede că blana măgarului a fost acoperită cu dungi negre, pentru a imita aspectul unei zebre. Totuși, urechile lungi și aspectul animalului au dat rapid de gol înșelătoria, scrie Need to Know.

Fotografiile animalului au devenit virale pe rețelele sociale și au stârnit un val de ironii și critici. Mulți utilizatori au acuzat administrația parcului că încearcă să prezinte măgarul drept un cal exotic.

În replică, reprezentanții parcului au declarat că nu au susținut niciodată că animalul ar fi o zebră adevărată. Potrivit lor, vopsirea a fost parte a unui divertisment pentru vizitatori.

„Facem un fel de cosplay. Nu am spus niciodată că este o zebră și nu am pus niciun panou. Este doar o glumă menită să distreze oaspeții”, se arată în declarație.

De asemenea, reprezentanții instituției au spus că anterior au schimbat în mod similar aspectul câinilor pentru a atrage atenția vizitatorilor.

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