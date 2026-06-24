O fermă subterană de criptomonede, descoperită în România: A consumat energie electrică de 7 milioane de lei.

Inspectorii Direcției de Combatere a Fraudelor Fiscale (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a României (ANAF) au descoperit în județul Satu Mare o fermă clandestină de minare a criptomonedelor.

La obiect funcționau non-stop 407 dispozitive specializate, care consumau o cantitate uriașă de energie electrică, informează libertatea.ro.

Consum de energie electrică de 7 milioane de lei

Ancheta a început după o analiză complexă a riscurilor și controale operative care au scos la iveală discrepanțe serioase între activitatea reală și datele declarate organelor fiscale.

Potrivit informațiilor ANAF, din august 2025 până în aprilie 2026, la obiectul verificat a fost înregistrat un consum de energie electrică de aproximativ 7 milioane de lei, caracteristic unei activități comerciale de amploare.

Totuși, nu a fost declarată nicio activitate economică și nu au fost raportate venituri. Aceasta indică desfășurarea unor operațiuni semnificative în afara controlului fiscal.

Ferma a funcționat non-stop

Conform inspectorilor fiscali, ferma de monede virtuale era echipată cu echipamente puternice de calcul, sisteme de răcire și instalații electrice proiectate pentru o încărcare mare, necesară pentru mineritul industrial de criptomonede.

Activitatea a fost organizată astfel încât să asigure funcționarea continuă, 24 de ore din 24, însă fără respectarea cerințelor legale și fără declararea veniturilor obținute.

Echipamente în valoare de peste 2 milioane de lei confiscate

Angajații serviciului fiscal au confiscat întreaga infrastructură a fermei, evaluată la peste 2 milioane de lei.

În prezent, continuă verificările suplimentare pentru a stabili mărimea veniturilor nedeclarate și suma impozitelor neachitate.

Dacă vor fi identificate indicii de infracțiune penală, dosarul va fi transmis organelor de urmărire penală.

ANAF a reamintit despre impozitarea criptomonedelor

„Economia digitală nu este o zonă liberă de reguli fiscale. Veniturile obținute din utilizarea activelor virtuale trebuie declarate și impozitate la fel ca orice altă activitate economică”, au subliniat reprezentanții ANAF.