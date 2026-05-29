O femeie și un copil, răniți în urma incidentului cu drona din Galați.

Medicii au oferit detalii despre starea răniților și despre ceea ce au trebuit să îndure după explozia care a avariat un apartament, transmite Digi24, scrie rupor.md.

Doi oameni răniți după ce o dronă a căzut peste o casă rezidențială din Galați și a explodat, avariind unul dintre apartamente, sunt o femeie de 52 de ani și copilul ei de 14 ani. Doctor Corina Popazu, medic în secția terapeutică a Spitalului Județean de Urgență Galați, a povestit pentru News.ro despre starea actuală a pacienților afectați în urma incidentului grav petrecut noaptea trecută.

„A fost internată o femeie de 52 de ani cu arsuri de gradul 1-2 la tălpile ambelor picioare și cu escoriații, iar copilul de 14 ani se află la Spitalul de Copii. Ambii sunt conștienți, semnele vitale sunt stabile”, a precizat medicul.

„Am vorbit cu femeia, starea ei este bună, cel mai mult este îngrijorată pentru copil. El nu are telefon la el și încearcă să afle cum poate să știe despre starea lui. Este mama copilului”, a explicat terapeutul.

Astăzi, managerul Spitalului de Urgență pentru Copii Sfântul Ioan din Galați va oferi presei informații mai detaliate despre starea adolescentului de 14 ani rănit.

Amândoi au suferit arsuri minore în timp ce încercau să treacă printr-un coridor cuprins de flăcări, izbucnite după căderea dronei.