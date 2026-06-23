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23 Iunie 2026, 10:10
8 674
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O femeie din Rusia și-a incendiat apartamentul după indicațiile unor escroci

O femeie din Rusia și-a incendiat apartamentul după indicațiile unor escroci. Aceștia i-au promis o despăgubire mare din partea companiei de asigurări.

O femeie din Rusia și-a incendiat apartamentul după indicațiile unor escroci.
O femeie din Rusia și-a incendiat apartamentul după indicațiile unor escroci.

O tragedie era cât pe ce să se producă la Celeabinsk. În timpul unui apel video, escrocul îi cerea femeii să rămână până în ultimul moment în apartamentul cuprins de flăcări. La un moment dat însă, aceasta și-a păstrat calmul și a reușit să se salveze.

Pompierii au evacuat zece persoane, iar nimeni nu a fost rănit. Pe caz a fost deschis un dosar penal pentru escrocherie.


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