theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
focus.ua logofocus
25 Mai 2026, 10:26
15 769
Copiază linkul
Link copiat

O femeie care zbura cu parapanta a supraviețuit miraculos după ce a fost lovită de un avion în Austria

Un avion de agrement s-a ciocnit în aer cu o parapantistă în Austria, lovind pânza parapantei, fapt care a determinat-o pe femeie să cadă în picaj.

O femeie care zbura cu parapanta a supraviețuit miraculos după ce a fost lovită de un avion în Austria.
O femeie care zbura cu parapanta a supraviețuit miraculos după ce a fost lovită de un avion în Austria.

A reușit să se salveze exclusiv datorită parașutei de rezervă, scrie focus.ua cu referire la nypost.com.

Parapantista Sabrina a publicat un video în care zboară aproape de muntele Schmittenhöhe, în nordul Austriei. Și brusc, un mic avion de agrement i-a lovit parapanta, la doar câțiva centimetri de capul ei.

În imagini se vede cum țipă în momentul în care începe să piardă controlul, încercând disperat să deschidă parașuta de urgență. Pânza parapantei s-a rupt în două după impact.

Din fericire, a reușit să se elibereze din corzi și să deschidă parașuta de urgență. După aceasta, a avut o aterizare destul de dură, după cum se aude din gemetele puternice din video.

Potrivit ziarului austriac Kronen Zeitung, parapantista experimentată a fost ulterior preluată de un elicopter de poliție și dusă la aeroportul local.

„Încă nu pot să cred că stau aici și scriu asta, și că, în afară de câteva vânătăi neplăcute și contuzii generale, nu s-a întâmplat nimic grav”, a spus Sabrina.

Potrivit reprezentanților autorităților, avionul pentru zboruri panoramice, pilotat de un bărbat de 28 de ani, a reușit să aterizeze în siguranță pe aeroportul Zell am See.

Pilotul a declarat că evitarea coliziunii cu parapanta a fost imposibilă.

Sursă
focus.ua logofocus
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici