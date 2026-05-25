O femeie care zbura cu parapanta a supraviețuit miraculos după ce a fost lovită de un avion în Austria.

A reușit să se salveze exclusiv datorită parașutei de rezervă, scrie focus.ua cu referire la nypost.com.

Parapantista Sabrina a publicat un video în care zboară aproape de muntele Schmittenhöhe, în nordul Austriei. Și brusc, un mic avion de agrement i-a lovit parapanta, la doar câțiva centimetri de capul ei.

În imagini se vede cum țipă în momentul în care începe să piardă controlul, încercând disperat să deschidă parașuta de urgență. Pânza parapantei s-a rupt în două după impact.

Din fericire, a reușit să se elibereze din corzi și să deschidă parașuta de urgență. După aceasta, a avut o aterizare destul de dură, după cum se aude din gemetele puternice din video.

Potrivit ziarului austriac Kronen Zeitung, parapantista experimentată a fost ulterior preluată de un elicopter de poliție și dusă la aeroportul local.

„Încă nu pot să cred că stau aici și scriu asta, și că, în afară de câteva vânătăi neplăcute și contuzii generale, nu s-a întâmplat nimic grav”, a spus Sabrina.

Potrivit reprezentanților autorităților, avionul pentru zboruri panoramice, pilotat de un bărbat de 28 de ani, a reușit să aterizeze în siguranță pe aeroportul Zell am See.

Pilotul a declarat că evitarea coliziunii cu parapanta a fost imposibilă.