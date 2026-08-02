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theins.ru logotheins
2 August 2026, 09:36
11 910
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O femeie a dus o bombă într-un restaurant din centrul Moscovei: Trei persoane au murit

O femeie a adus un dispozitiv explozibil artizanal în restaurantul Balzi Rossi de pe Piața Kudrinskaya, în centrul Moscovei, au anunțat în Comitetul Național Antiterorist, scrie TASS.

O femeie a dus o bombă într-un restaurant din centrul Moscovei: Trei persoane au murit.
O femeie a dus o bombă într-un restaurant din centrul Moscovei: Trei persoane au murit.

Ea a murit în urma exploziei, care a avut loc la 19:55, transmite theins.ru.

Potrivit NAK, un paznic nu i-a permis femeii să intre în restaurant, după care a avut loc explozia. Paznicul a devenit una dintre persoanele decedate. Un alt deces a fost înregistrat în rândul unui vizitator al restaurantului, a cărui identitate nu este precizată. Numărul persoanelor rănite a crescut până la 21.

În momentul exploziei, restaurantul era închis pentru un eveniment privat. ASTRA, citând un martor ocular, scria că la Balzi Rossi se sărbătorea ziua de naștere a unui general, iar în apropierea restaurantului se aflau automobile cu plăcuțe de înmatriculare negre, folosite de obicei de Ministerul Apărării. Locuitorul unui bloc de locuit a mai declarat pentru „Vajnîe istorii” că sărbătoarea era dedicată unui anumit general.

Potrivit interlocutorului „Vajnîe istorii”, explozia a avut loc pe terasa de la intrarea în clădire, când evenimentul abia începea și soseau invitații. Faptul că explozia s-a produs în exteriorul clădirii a scris în Instagram și șeful de bucătărie al restaurantului Balzi Rossi. Oficial, informațiile despre natura evenimentului și despre participanții săi nu au fost confirmate.

Anterior, canalul Telegram „112” a informat că anchetatorii analizau varianta introducerii în restaurant a unui dispozitiv explozibil. „VChK-OGPU” susținea că dispozitivul explozibil se afla la persoana care ar fi putut să nu știe despre bombă. După declarația NAK, s-a aflat că, potrivit forțelor de ordine, dispozitivul a fost adus de o femeie.

La fața locului au lucrat anchetatori și criminaliști ai Direcției din Moscova a Comitetului de anchetă, pirotehniști, angajați ai FSB, poliția, OMON și echipele de prim ajutor. Zona din jurul clădirii cu mai multe etaje a fost izolată, iar accesul către restaurant a fost blocat.


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