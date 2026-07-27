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meduza.io logomeduza
27 Iulie 2026, 09:46
6 466
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O dronă ucraineană a lovit un bloc de locuit la Rostov-pe-Don: Doi oameni au murit

Doi oameni, soț și soție, au murit în urma unui atac cu drone ucrainene la Rostov-pe-Don, în noaptea de 27 iulie. Alte cinci persoane, inclusiv un adolescent, au fost rănite.

O dronă ucraineană a lovit un bloc de locuit la Rostov-pe-Don: Doi oameni au murit.
O dronă ucraineană a lovit un bloc de locuit la Rostov-pe-Don: Doi oameni au murit.

Au fost afectate raioanele Feroviar, Proletar și Lenin. După prăbușirea dronelor, au izbucnit incendii pe teritoriul unei întreprinderi private, în depozite și în mai multe gospodării particulare. Au luat foc mai multe automobile, scrie meduza.io.

După fotografiile și videourile martorilor, drona a lovit unul dintre blocurile cu mai multe etaje din oraș. În imagini se văd apartamentele avariate. Autoritățile locale au anunțat că locuitorii blocului afectat din raionul Proletar au fost evacuați.

Publicația Astra, citând cadrele martorilor, informează că deasupra portului din Rostov se ridică fum.

Sursă
meduza.io logomeduza
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