O dronă rusească a atacat un autobuz în regiunea Dnipropetrovsk: Cinci persoane au murit.

În urma unui atac rusesc cu dronă asupra unui autobuz în raionul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk au murit cinci persoane, iar șapte au fost rănite.

Forțele Armate ale Federației Ruse au atacat, de asemenea, trenul de pasageri Kiev - Nikolaev.

Armata rusă a atacat un autobuz de cursă în Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk, și trenul de pasageri Kiev - Nikolaev. În urma loviturii unei drone rusești asupra autobuzului, în raionul Nikopol, cinci persoane au murit, iar alte cel puțin șapte au fost rănite, a anunțat miercuri dimineața, 16 septembrie, șeful administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja, transmite dw.com

Federația Rusă a lovit un tren de pasageri

De asemenea, Forțele Armate ale Federației Ruse au lovit trenul nr. 122 Kiev - Nikolaev, a anunțat compania feroviară „Căile Ferate Ucrainene”. Datorită avertizării din timp din partea echipei de monitorizare, echipajele locomotivei și trenului, precum și toți pasagerii, au fost evacuați. Pentru aceștia au fost organizate transferuri cu autobuzul, se arată într-un mesaj pe Telegram.

În noaptea de 16 septembrie, trupele ruse au atacat, de asemenea, Kievul cu drone reactive, în urma cărora a izbucnit un incendiu într-o clădire de depozit din raionul Sveatoșîn. Potrivit primarului capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, o persoană a fost rănită și a fost spitalizată.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a anunțat lovirea unui autoturism din Herson de către o dronă FPV rusească. În urma atacului, mașina a luat foc, iar incendiul a fost stins. Nu sunt victime.

Forțele Armate ale Ucrainei: Ucraina a fost atacată de 80 de drone rusești

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, în noaptea trecută trupele ruse, care continuă războiul împotriva Ucrainei, au atacat țara vecină cu 80 de drone de atac. Unitățile de apărare antiaeriană au doborât sau au bruiat 63 de drone. Au fost înregistrate lovituri în șapte locații, precum și căderea unor fragmente de drone doborâte în alte două locații, au precizat ulterior Forțele Armate ale Ucrainei.