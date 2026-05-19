O dronă, probabil ucraineană, doborâtă pentru prima dată în Estonia.

Acesta este primul caz de doborâre a unui astfel de aparat deasupra teritoriului țării.

După cum scrie „Adevărul European”, acest lucru este raportat de redacția estoniană Delfi, citându-l pe ministrul Apărării Hanno Pevkur.

Pevkur a declarat că drona care a intrat în spațiul aerian al Estoniei a fost doborâtă de avioanele de vânătoare care patrulau deasupra țărilor baltice, deasupra lacului Virtsjärv – în partea central-sudică a țării, la jumătatea drumului între granița sa de est cu Rusia și coasta Golfului Riga.

„Este primul caz în care am doborât singuri o dronă”, a declarat ministrul Apărării.

El a menționat că, cel mai probabil, este vorba despre o dronă ucraineană care s-a rătăcit în drum spre ținte pe teritoriul Rusiei.