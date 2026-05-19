19 Mai 2026, 15:13
7 791
Copiază linkul
Link copiat
O dronă, probabil ucraineană, doborâtă pentru prima dată în Estonia
În Estonia a fost doborâtă, probabil, o dronă de atac ucraineană „rătăcită” dintr-un avion de vânătoare, din cauza căruia în unele părți ale țării a fost declarată alertă aeriană.
Acesta este primul caz de doborâre a unui astfel de aparat deasupra teritoriului țării.
După cum scrie „Adevărul European”, acest lucru este raportat de redacția estoniană Delfi, citându-l pe ministrul Apărării Hanno Pevkur.
Pevkur a declarat că drona care a intrat în spațiul aerian al Estoniei a fost doborâtă de avioanele de vânătoare care patrulau deasupra țărilor baltice, deasupra lacului Virtsjärv – în partea central-sudică a țării, la jumătatea drumului între granița sa de est cu Rusia și coasta Golfului Riga.
„Este primul caz în care am doborât singuri o dronă”, a declarat ministrul Apărării.
El a menționat că, cel mai probabil, este vorba despre o dronă ucraineană care s-a rătăcit în drum spre ținte pe teritoriul Rusiei.