theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
19 Mai 2026, 15:13
7 791
Copiază linkul
Link copiat

O dronă, probabil ucraineană, doborâtă pentru prima dată în Estonia

În Estonia a fost doborâtă, probabil, o dronă de atac ucraineană „rătăcită” dintr-un avion de vânătoare, din cauza căruia în unele părți ale țării a fost declarată alertă aeriană.

O dronă, probabil ucraineană, doborâtă pentru prima dată în Estonia.
O dronă, probabil ucraineană, doborâtă pentru prima dată în Estonia.

Acesta este primul caz de doborâre a unui astfel de aparat deasupra teritoriului țării.

După cum scrie „Adevărul European”, acest lucru este raportat de redacția estoniană Delfi, citându-l pe ministrul Apărării Hanno Pevkur.

Pevkur a declarat că drona care a intrat în spațiul aerian al Estoniei a fost doborâtă de avioanele de vânătoare care patrulau deasupra țărilor baltice, deasupra lacului Virtsjärv – în partea central-sudică a țării, la jumătatea drumului între granița sa de est cu Rusia și coasta Golfului Riga.

„Este primul caz în care am doborât singuri o dronă”, a declarat ministrul Apărării.

El a menționat că, cel mai probabil, este vorba despre o dronă ucraineană care s-a rătăcit în drum spre ținte pe teritoriul Rusiei.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici