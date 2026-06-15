15 Iunie 2026, 07:09
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O dronă militară a fost găsită pe o plajă din Turcia
O dronă a fost descoperită pe o plajă, în zona Kurucaşile din provincia Bartın. Poliția militară a evacuat plaja și a intensificat măsurile de securitate. Apartenența dronei nu a fost stabilită.
O dronă militară a fost descoperită pe coasta Mării Negre în Turcia, pe plaja Kapisuyu, informează agențiile IHA și DHA.
Drona a fost găsită pe plaja din zona Kurucaşile, provincia Bartın, scrie IHA. Jandarmii au evacuat plaja și au intensificat măsurile de securitate în zonă.
Apartenența dronei nu a fost stabilită deocamdată.