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15 Iunie 2026, 07:09
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O dronă militară a fost găsită pe o plajă din Turcia

O dronă a fost descoperită pe o plajă, în zona Kurucaşile din provincia Bartın. Poliția militară a evacuat plaja și a intensificat măsurile de securitate. Apartenența dronei nu a fost stabilită.

O dronă militară a fost găsită pe o plajă din Turcia.
O dronă militară a fost găsită pe o plajă din Turcia.

O dronă militară a fost descoperită pe coasta Mării Negre în Turcia, pe plaja Kapisuyu, informează agențiile IHA și DHA.

Drona a fost găsită pe plaja din zona Kurucaşile, provincia Bartın, scrie IHA. Jandarmii au evacuat plaja și au intensificat măsurile de securitate în zonă.

Apartenența dronei nu a fost stabilită deocamdată.

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