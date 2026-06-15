O dronă militară a fost găsită pe o plajă din Turcia.

O dronă militară a fost descoperită pe coasta Mării Negre în Turcia, pe plaja Kapisuyu, informează agențiile IHA și DHA.

Drona a fost găsită pe plaja din zona Kurucaşile, provincia Bartın, scrie IHA. Jandarmii au evacuat plaja și au intensificat măsurile de securitate în zonă.

Apartenența dronei nu a fost stabilită deocamdată.