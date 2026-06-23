O dronă cu cinci kilograme de explozibil, găsită pe un câmp în Estonia.

În localitatea Rõuge din Estonia, un bărbat care a ieșit să cosească iarba a descoperit pe un câmp o dronă de care era atașat un dispozitiv exploziv de aproximativ cinci kilograme.

Despre aceasta a anunțat șeful biroului departamentului poliției de securitate din Estonia, Harris Puusepp. Bărbatul a găsit drona seara pe 10 iunie, scrie meduza.io, citând err.ee.

„Bărbatul a plecat să cosească iarba și a observat că în iarba înaltă se afla o dronă. Pe un copac au rămas și câteva fragmente ale acesteia, astfel că, cel mai probabil, drona a căzut de acolo”, a declarat Puusepp.

El a presupus că drona a căzut pe câmp pe 3 iunie, în timpul unui atac ucrainean asupra Rusiei. Atunci, radarele forțelor aeriene estoniene au detectat drone, după care au fost trimise avioane de vânătoare pentru interceptare. Curând, semnalul radar al dronei „a dispărut în apropierea locului unde acum au fost găsite resturile”.

În ultimele luni, dronele au intrat de mai multe ori în spațiul aerian al țărilor europene, în special al Estoniei, Lituaniei și Letoniei. Autoritățile acestor țări au declarat că erau drone ucrainene care traversau frontiera din cauza utilizării de către Rusia a mijloacelor de război radioelectronic.

Rusia acuză țările baltice că le oferă spațiul aerian dronelor ucrainene pentru atacuri asupra regiunilor rusești.