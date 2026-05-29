O dronă a lovit un bloc cu mai multe etaje la Galați: Două persoane au fost rănite.

Înainte de incident, autoritățile au emis o avertizare prin sistemul RO-Alert pentru locuitorii din Brăila, Tulcea și Galați. De pe baza aeriană din Fetești au decolat două avioane de vânătoare F-16, scrie adevarul.ro.

„În noaptea de 28 spre 29 mai, Rusia a reluat atacurile cu drone asupra obiectivelor civile și infrastructurale din Ucraina, în apropierea graniței cu România pe râul Dunărea. Una dintre aceste drone a încălcat spațiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în partea de sud a municipiului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe. În urma prăbușirii a avut loc o explozie și a izbucnit un incendiu”, a anunțat Ministerul Apărării din România.

După incident, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din blocul de locuințe. Autoritățile au stabilit un punct de cazare temporară pentru locatarii evacuați.

Potrivit reprezentantului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, Cătălin Sion, în total patru persoane au fost afectate în urma incidentului. Doi dintre aceștia, cu răni ușoare, au fost spitalizați. Altora doi li s-au diagnosticat atacuri de panică — aceștia au primit ajutor la fața locului.

„Conform rezultatelor investigației efectuate de specialiștii Serviciului Român de Informații, substanța explozivă aflată în dronă a detonat direct la impact. Întrebarea când locatarii vor putea reveni în apartamentele lor va fi decisă după evaluarea echipelor specializate”, a declarat Cătălin Sion.

Reprezentantul serviciului de salvare a precizat, de asemenea, că alimentarea cu energie electrică și gaz natural în acest bloc a fost temporar întreruptă.

Specialiștii în construcții urmează să evalueze dacă elementele portante ale clădirii sau alte componente au fost afectate.