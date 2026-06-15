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15 Iunie 2026, 18:19
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O compania daneză de logistică va fi prima care lansează camioane autonome în Europa

Una dintre cele mai mari companii de logistică din lume, daneza DSV, intenționează să lanseze camioane autonome în Germania.

Compania daneză de logistică va fi prima care lansează camioane autonome în Europa.
Compania daneză de logistică va fi prima care lansează camioane autonome în Europa.

Despre acest lucru a declarat într-un interviu pentru publicația germană Handelsblatt directorul pentru transporturi auto al DSV, Helmut Schweighofer. Potrivit ziarului, compania ar putea deveni un pionier în acest domeniu în Europa.

În mai, DSV a început să testeze camioane autonome în SUA. Camioanele autonome Volvo circulă pe o rută de 370 de kilometri între Dallas și Houston, Texas. 

„În viitorul apropiat dorim să introducem camioanele autonome pe drumurile din Germania”, a menționat Schweighofer, fără a preciza termene mai exacte. În ultimii ani, compania a activat intens în Germania, deoarece în 2024 DSV a cumpărat compania germană Schenker pentru 14,3 miliarde de euro.

Europa rămâne în urmă față de SUA și China în implementarea vehiculelor autonome, inclusiv din cauza unor reglementări mai stricte. Cu toate acestea, în mai, startup-ul croat Verne a lansat la Zagreb primul taxi autonom din Europa. De asemenea, în acest an este planificată lansarea unui robotaxi la München.

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