O ceașcă de cafea deasupra prăpastiei: Turiștii se îndreaptă în masă către cea mai periculoasă cafenea din lume.

Cafeneaua Gushi Cliff Coffee din provincia Fujian, în sud-estul Chinei, le permite vizitatorilor să savureze o ceașcă de cafea pe o stâncă, la 60 de metri deasupra nivelului mării.

De obicei, când oamenii beau cafea, se relaxează și savurează băutura, dar la Cliff Coffee, o cafenea unică, acest lucru nu este ușor. Este situată pe o stâncă abruptă, la aproximativ 60 de metri deasupra nivelului mării. De aceea este numită cu mândrie „cea mai extremă cafenea din lume”, scrie focus.ua, citând odditycentral.com.

Cafeneaua Gushi Cliff Coffee este formată din platforme dreptunghiulare fixate cu șuruburi pe stâncă, care servesc drept locuri pentru vizitatori. Pentru a ajunge la cafenea, turiștii trebuie mai întâi să parcurgă timp de aproximativ 30 de minute traseul „via ferrata”, după care sunt coborâți pe platforme sub supravegherea unui instructor.

Deschisă în 2004, cafeneaua de pe stâncă a devenit recent populară după ce pe rețelele sociale au început să circule mai multe videoclipuri filmate în acest loc captivant.

Confruntat cu un interes uriaș din partea turiștilor, fondatorul Cliff Coffee a subliniat că rezervarea prealabilă este obligatorie și că oamenii nu pot coborî singuri pe platforme pe frânghie fără supravegherea personalului.

Cafeaua la Gushi Cliff Coffee costă 398 yuani (58 de dolari), ceea ce pare puțin scump chiar și pentru o cafea premium, dar proprietarul localului a explicat că prețul include asigurarea obligatorie, închirierea echipamentului profesional și serviciile instructorilor pentru coborârea pe frânghie. În plus, timpul de ședere nu este limitat. Odată ajuns pe platforme, poți rămâne acolo cât dorești.