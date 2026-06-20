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20 Iunie 2026, 09:49
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O cântăreață din Iran, condamnată la 74 lovituri de bici după ce a cântat fără hijab

Un tribunal din provincia Qom, Iran, a condamnat-o pe cântăreața Parastoo Ahmadi la 74 de lovituri de bici pentru un concert susținut fără hijab.

O cântăreață din Iran, condamnată la 74 lovituri de bici după ce a cântat fără hijab.
O cântăreață din Iran, condamnată la 74 lovituri de bici după ce a cântat fără hijab.

Aceeași pedeapsă a fost aplicată altor opt membri ai echipei sale, inclusiv celor care au filmat spectacolul, relatează The Guardian.

Persecuția artistei a început după un concert din decembrie 2024, transmis în direct pe YouTube. Ahmadi, în vârstă de 29 de ani, a interpretat piesa patriotică Az Khoone Javanane Vatan („Din sângele tinerilor patrioți ai Patriei”) fără hijab și într-o rochie cu umerii goi. Înregistrarea a adunat 2,9 milioane de vizualizări. La scurt timp după difuzarea videoclipului, poliția a reținut cântăreața, muzicienii și echipa de filmare. Împotriva lor a fost deschis un dosar.

Tribunalul i-a găsit vinovați pe artiști de ofensă adusă moralei publice din cauza „conținutului vulgar și imoral”. Pe lângă pedeapsa corporală, autoritățile le-au interzis artiștilor să practice activitatea creativă și să părăsească țara timp de doi ani.

Avocata iraniană pentru drepturile omului Moyn Hazaeli a declarat că sentința nu are temei legal. Potrivit acesteia, spectacolele femeilor și difuzarea lor în Iran nu sunt interzise, astfel că activitatea nu poate fi calificată drept „creare, distribuire sau publicare de conținut obscen”. Ea a subliniat, de asemenea, că multe organizații pentru drepturile omului consideră biciuirea o formă de tortură, nu o pedeapsă legală.

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