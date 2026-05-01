O americancă de 103 ani a dezvăluit secretul longevității: Cititul, comunicarea și bridge-ul.

Wilson, născută pe 12 ianuarie 1923 în Arlington, Massachusetts, s-a căsătorit cu soțul ei Richard Wilson în 1942. Au trăit împreună până la moartea lui în 2017. Cuplul a crescut patru copii, scrie unian.net cu referire la today.com.

Astăzi, femeia de 103 ani care locuiește într-un azil de bătrâni este rar singură. Ea acordă o mare importanță timpului petrecut cu cei dragi. Femeia a împărtășit care obiceiuri o ajută să rămână fericită și sănătoasă la o vârstă atât de respectabilă.

1. Activitate

Wilson spune că este important să respecți un program și să rămâi activă fizic, chiar și în lucrurile mărunte.

„Mă îmbrac singură în fiecare zi. Nu am deloc ajutoare”, spune ea.

De asemenea, participă la cursuri de exerciții fizice în azil și îi place să afle cum mișcarea ajută atât corpul, cât și creierul.

„(Instructorul) explică totul. Ce parte a corpului ajuți și cum creierul participă la tot ceea ce faci”, a povestit Wilson.

Chiar și activitățile zilnice o ajută să-și mențină activitatea, în special lucruri simple, precum ridicarea din pat.

2. Cititul

Pe lângă activitatea fizică, Wilson își menține mintea ascuțită prin citit. Potrivit ei, citește mult. Face acest lucru mai ales seara, folosind Kindle – un dispozitiv pentru citirea cărților electronice.

„Mi se pare că cel mai interesant la citit este că multe lucruri care se întâmplă în lume s-au întâmplat iar și iar. Și nu cred că am învățat vreodată cu adevărat din istorie, dar trebuie să încercăm”, spune ea.

3. Comunicarea

Wilson consideră că fericirea ei este legată și de comunicarea constantă și de cunoașterea de oameni noi.

„Pentru mine este foarte important, pentru că iubesc oamenii. Toți sunt atât de prietenoși”, afirmă ea.

Wilson face parte din comitetul de întâmpinare a noilor locatari ai azilului și este întotdeauna bucuroasă să cunoască noii veniți.

„Este singura modalitate de a cunoaște cu adevărat pe cineva. Și cred că este important. Poate că pentru ei este important să se simtă oaspeți bineveniți, dar este la fel de important și pentru cel care întâmpină. Îmi place să cunosc oameni noi”, a remarcat femeia.

Wilson participă, de asemenea, la cât mai multe evenimente comunitare. Ea spune că sentimentul de conexiune cu ceilalți are o importanță uriașă.

4. Jocurile

O activitate socială care combină distracția și competiția prietenoasă pentru Wilson este bridge-ul – unul dintre jocurile ei preferate de mulți ani.

„Joc bridge o dată pe săptămână. Și mai joc bridge online în fiecare zi cu cei doi copii ai mei”, a povestit femeia.

Wilson participă, de asemenea, regulat la partide de bridge în timpul zilei, care, spune ea, ajută oamenii să se apropie.

„Este cu adevărat distractiv. La jocul de bridge poți întâlni oameni minunați”, spune ea.

5. Alimentația

În ciuda programului încărcat, Wilson are grijă să se alimenteze bine și să-și mențină energia corpului. Unul dintre felurile ei preferate sunt fructele de mare, în special supa de fructe de mare.

„Supa de fructe de mare este mereu servită cu o porție plină, și îmi place foarte mult”, a spus Wilson.

Potrivit ei, mănâncă și legume zilnic. În general, Wilson nu este pretențioasă la mâncare, așa că majoritatea alimentelor o ajută să se simtă bine.