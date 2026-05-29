theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Mai 2026, 09:26
11 603
Copiază linkul
Link copiat

O altă dronă de mari dimensiuni, descoperită într-un județ din România

În nord-vestul României, în județul Maramureș, a fost descoperită o dronă fără încărcătură explozivă.

O altă dronă de mari dimensiuni, descoperită într-un județ din România.
O altă dronă de mari dimensiuni, descoperită într-un județ din România.

Despre acest lucru scrie „Adevărul European”, a anunțat postul de televiziune român TVR.

Despre descoperirea din zona localității Băsești s-a aflat în timp ce titlurile știrilor românești sunt dominate de informații despre prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din orașul Galați.

Se menționează că drona găsită nu are încărcătură explozivă. Aparatul de zbor fără pilot are dimensiuni mari, anvergura aripilor fiind de aproximativ 3 metri, potrivit șefului comunei.

Locul descoperirii a fost încercuit, iar cazul este investigat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Acesta stabilește originea aparatului de zbor și circumstanțele în care a ajuns în acea zonă.

În noaptea de 29 mai, în timpul atacului rus asupra Ucrainei, o dronă s-a izbit de un bloc cu 10 etaje din orașul românesc Galați, două persoane fiind spitalizate, iar 70 evacuate.

Ministerul Afacerilor Externe al României a numit prăbușirea dronei în orașul Galați o „escaladare serioasă și iresponsabilă” din partea Rusiei.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici