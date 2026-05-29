O altă dronă de mari dimensiuni, descoperită într-un județ din România.

Despre acest lucru scrie „Adevărul European”, a anunțat postul de televiziune român TVR.

Despre descoperirea din zona localității Băsești s-a aflat în timp ce titlurile știrilor românești sunt dominate de informații despre prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din orașul Galați.

Se menționează că drona găsită nu are încărcătură explozivă. Aparatul de zbor fără pilot are dimensiuni mari, anvergura aripilor fiind de aproximativ 3 metri, potrivit șefului comunei.

Locul descoperirii a fost încercuit, iar cazul este investigat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Acesta stabilește originea aparatului de zbor și circumstanțele în care a ajuns în acea zonă.

În noaptea de 29 mai, în timpul atacului rus asupra Ucrainei, o dronă s-a izbit de un bloc cu 10 etaje din orașul românesc Galați, două persoane fiind spitalizate, iar 70 evacuate.

Ministerul Afacerilor Externe al României a numit prăbușirea dronei în orașul Galați o „escaladare serioasă și iresponsabilă” din partea Rusiei.