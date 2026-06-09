Nunta interpretelor Dua Lipa și Charli XCX în Sicilia a crescut interesul pentru insulă.

În Italia, numărul căutărilor pe Google legate de locul desfășurării nunții cântăreței a crescut în ultima săptămână cu 94%, transmite euronews.com.

Iar după ce cântăreața Charli XCX a ales și ea Sicilia pentru nunta sa din septembrie 2025, insula a devenit mai populară chiar și decât unele dintre cele mai emblematice destinații de nunți celebre din ultimii ani, precum lacul Como.

Sicilia - noul punct de atracție pentru nunțile celebrităților

În ultima lună, numărul căutărilor pe Google despre lacul Como a fost de 225.000, cu 7% mai puțin decât în anul precedent, în timp ce pentru Sicilia, în aceeași perioadă, au fost efectuate 2,4 milioane de căutări, conform experților în turism ai serviciului de închiriere auto SIXT.

Pentru călătoria sa în Sicilia, Dua Lipa a ales Villa Igiea din Palermo. Când au început să circule zvonuri că aici va avea loc evenimentul, numărul căutărilor pe Google despre acest hotel legendar în stil modernist, cu vedere la Marea Mediterană, a crescut în ultimele 90 de zile cu 306%.

Acest hotel de cinci stele, o clădire impunătoare de culoare coral, care amintește de un palat neomedieval ridicat pe malul mării, este obișnuit cu oaspeți de rang înalt: aici au fost cazați atât membri ai familiilor regale, cât și staruri de la Hollywood.

În interior - săli decorate cu fresce în stil Belle Époque, iar în incintă - grădini terasate și o piscină infinity.

Un alt eveniment al Duei Lipa și al lui Turner a avut loc la Vila Valguarnera din Bagheria, iar numărul căutărilor pentru acest loc a crescut în ultima săptămână cu 277%. Vila privată, un exemplu strălucitor de baroc din secolul XVIII, poate fi rezervată pentru cazare și evenimente doar la cerere individuală.

Aici a fost filmată, în serialul Netflix The Leopard, reședința urbană a lui Don Fabrizio, prințul Salina. Această casă aristocratică de vară cu domeniu vast se remarcă printr-o impresionantă curte ovală de paradă și interioare pictate în stil pompeian.

În prezent, vila este administrată de prințesa Vittoria Alliata; dumneavoastră și încă cinci oaspeți dispuneți de 700 de metri pătrați de dormitoare, săli de mese, camere de zi și salon de bal, plus 1.300 de metri pătrați de terasă însorită pavată.

Petrecerea de trei zile a interpretei Dua Lipa a inclus și evenimente la Palazzo Gangi: numărul căutărilor pentru acest palat a crescut în ultima săptămână cu 199%. Pentru că este o reședință privată, accesul este permis doar în cadrul unui tur ghidat, cu programare prealabilă sau la evenimente speciale.

Locația siciliană a nunții Charli XCX din nou în centrul atenției

Evenimentele de nuntă ale Duei Lipa au readus interesul pentru locul sicilian ales de Charli XCX: în ultimele 90 de zile, în Italia, numărul căutărilor pe Google pentru Tonnara Di Scopello a crescut cu 1.576%.

Odată, Tonnara Di Scopello a fost centrul pescuitului tradițional de ton, a cărui istorie începe aici din secolul al XIII-lea. Astăzi, acest golfuleț ascuns în nord-vestul Siciliei este cunoscut pentru apa sa turcoaz, stâncile de coastă faraglioni și hotelul boutique.

Anterior, se putea ajunge aici doar pe mare. Acum se poate ajunge și cu mașina.

Vizitatorii trebuie să achiziționeze un bilet de 25 de euro, care oferă acces la plaja amenajată cu șezlonguri și la muzeul din incintă, dedicat istoriei de 800 de ani a pescuitului tradițional de ton. Locul este adesea aglomerat, de aceea se recomandă rezervarea vizitei cu până la 15 zile înainte.

De asemenea, se poate face o excursie în rezervația naturală Zingaro, aflată la o jumătate de oră de mers de aici: intrarea costă 5 euro.