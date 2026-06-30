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30 Iunie 2026, 08:34
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Numărul victimelor cutremurelor din Venezuela a depășit 1.700

În urma a două cutremure puternice produse în Venezuela pe 24 iunie, au murit 1.719 persoane, iar alte 5.034 au fost rănite, au anunțat autoritățile. Zeci de mii de persoane sunt date dispărute.

Numărul deceselor în urma cutremurelor din Venezuela a depășit 1.700.
Numărul deceselor în urma cutremurelor din Venezuela a depășit 1.700.

Numărul deceselor în urma cutremurelor devastatoare din Venezuela, conform datelor oficiale, a depășit 1.700 de persoane. Președintele Adunării Naționale a țării, Jorge Rodriguez, a anunțat luni, 29 iunie, în cadrul unei emisiuni televizate, că până în prezent au fost înregistrate 1.719 decese și 5.034 răniți, scrie dw.com.

Potrivit președintelui parlamentului venezuelean, 15.866 de persoane au rămas fără adăpost.

Anterior se raportase că au murit cel puțin 1.450 de persoane. Există temeri că numărul victimelor ar putea crește semnificativ.

La cinci zile după catastrofă, zeci de mii de persoane sunt date dispărute.

Sursă
dw.com logodw
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