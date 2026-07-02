Numărul victimelor atacului asupra Kievului a crescut la 17.

Potrivit ultimelor date, în urma atacurilor nocturne asupra Kievului au murit 17 persoane, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina.

În noaptea de miercuri spre joi, militarii ruși au atacat teritoriul Ucrainei cu 74 de rachete și 496 de drone, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei, scrie bbc.com.

Potrivit datelor preliminare, apărarea antiaeriană a doborât sau suprimat 524 de ținte — 48 de rachete și 476 de drone de diferite tipuri.

„Caracteristica atacului masiv este utilizarea simultană a mijloacelor de atac aerian de diferite tipuri din direcții diferite, folosirea unui număr mare de rachete balistice și drone cu propulsie cu reacție”, se arată în comunicat.

Au fost folosite un număr mare de drone cu reacție „shahed”, care se deplasează cu o viteză de peste 300 km/h și sunt mult mai greu de doborât de către grupurile mobile de foc, precum și de interceptori de drone.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat pe rețelele sociale că „un număr semnificativ de mijloace de atac au fost doborâte de apărătorii noștri ai cerului, dar nu toate”.

Comentând consecințele atacului nocturn, el a subliniat că pentru Ucraina sunt critice livrările de mijloace de apărare antiaeriană.

Potrivit ultimelor date, în urma bombardamentelor nocturne asupra Kievului au murit 17 persoane și au fost rănite aproximativ 90. Acest număr ar putea crește pe măsură ce continuă curățarea molozului. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, salvatorii lucrează în 15 locații.

Șeful administrației militare a orașului, Timur Tkaciuk, a anunțat că în urma atacului au fost distruse peste 30 de locații în toate districturile Kievului.

La rândul său, prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, a declarat că loviturile directe au vizat 20 de clădiri rezidențiale din Kiev, iar în total, în urma bombardamentelor, în capitală au fost avariate aproximativ o sută de case.

Ziua de vineri, 3 iulie, a fost declarată zi de doliu la Kiev, a anunțat primarul Vitali Kliciko.