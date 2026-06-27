Numărul persoanelor infectate cu febra Ebola în Congo a depășit 1.200.

Numărul cazurilor confirmate de febră Ebola în Republica Democrată Congo a ajuns la 1.203.

Despre aceasta a anunțat Ministerul Comunicațiilor și al Mass-Media.

Instituție a adăugat că numărul deceselor cauzate de infecție este de 321. Rata mortalității a ajuns la 26,6%.

Focarul de Ebola a izbucnit în estul țării pe 15 mai. Cea mai dificilă situație este în provincia congoleză Ituri, precum și în Kivu de Nord și Kivu de Sud. În aceste regiuni activează grupări antiguvernamentale, ceea ce a dus la migrația masivă a populației: peste cinci milioane de persoane au fost nevoite să-și schimbe locul de trai, iar mai mult de un milion dintre acestea se află în prezent în tabere pentru persoane strămutate.

Potrivit șefului Centrelor Africane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, Jean Kaseya, pentru o luptă eficientă împotriva epidemiei de Ebola în Uganda și Congo va fi nevoie de 1,4 miliarde de dolari.

Reprezentanții sectorului sănătății și angajații organizațiilor umanitare se plâng de lipsa obiectelor de primă necesitate, cum ar fi măștile. În regiune nu există un număr suficient de medici.