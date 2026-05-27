27 Mai 2026, 07:09
Numărul persoanelor în vârstă a depășit pentru prima dată numărul copiilor în China

În China, numărul persoanelor cu vârsta peste 65 de ani a depășit pentru prima dată numărul copiilor sub 14 ani. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată din 1949, când țara a început să înregistreze statistici demografice.

Până în noiembrie 2025, 15,87% din populația Chinei, care numără 1,4 miliarde de oameni, erau persoane în vârstă. Procentul copiilor ajunge doar la 15,25%. Datele au fost obținute printr-un studiu eșantion, care a cuprins peste 20 de milioane de locuitori. Ultimul recensământ național al populației din RPC a fost realizat în 2020, scrie scmp.com.

Studiul a arătat, de asemenea, că numărul populației apte de muncă din China scade. Procentul locuitorilor cu vârsta între 15 și 59 de ani este de 61,89% din totalul populației țării. Acum 10 ani, acest indicator ajungea la 67,33%.

Expertul în demografie He Yafu a remarcat că, pe baza acestor date, modelul tradițional chinezesc de îngrijire a persoanelor în vârstă este amenințat. În același timp, crește presiunea asupra plăților pentru pensii.

Rata natalității în China a scăzut la un nou nivel record de jos. În decurs de un an, aceasta a scăzut cu 17%. În țară au fost înregistrate 7,92 milioane de nou-născuți, în timp ce numărul deceselor a fost de 11,31 milioane.

