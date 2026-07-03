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rbc.ua logorbc
3 Iulie 2026, 08:34
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Numărul persoanelor decedate în urma unui atac al Rusiei asupra Kievului a crescut la 27

În urma unui atac masiv asupra Kievului, comis în noaptea de 2 iulie, numărul morților a ajuns la 27 de persoane.

Numărul persoanelor decedate în urma unui atac al Rusiei asupra Kievului a crescut la 27.
Numărul persoanelor decedate în urma unui atac al Rusiei asupra Kievului a crescut la 27.

Potrivit salvatorilor, lucrările de căutare și salvare în zonele afectate din capitală continuă neîntrerupt, scrie rbc.ua.

Odată cu creșterea numărului de victime, crește și numărul persoanelor rănite, care au suferit traumatisme de diferite grade de severitate.

Reamintim că în noaptea de 2 iulie asupra Kievului a fost lansat un atac combinat masiv. Au fost lansate un număr mare de rachete și drone de atac, folosind în special drone reactive. În sectorul Darnîțki al capitalei a fost înregistrată o lovitură distructivă a unei rachete într-un bloc de locuințe cu mai multe etaje.

Anterior, șeful Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență a anunțat că sub dărâmăturile clădirii avariate ar putea fi aproximativ 9 persoane.

Sursă
rbc.ua logorbc
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