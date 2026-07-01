Numărul miliardarilor din lume a ajuns la un nivel record de 3.302.

În aprilie 2026, numărul miliardarilor din lume a crescut cu 13% în ultimele 12 luni, ajungând la un nivel record de 3.302 persoane.

Astfel de date sunt prezentate în raportul anual băncii UBS.

Potrivit estimărilor băncii, în perioada raportată numărul miliardarilor din lume a crescut cu 383, iar averea lor totală a crescut cu 25%. Diferențele în creșterea numărului de miliardari și a averilor acestora în diferite țări sunt semnificative. În Coreea de Sud, numărul miliardarilor a crescut de la 31 la 52, iar averea lor totală a crescut cu 139% într-un an. În Chile, numărul miliardarilor nu a crescut, dar averea lor a crescut cu 80%. În Cehia au apărut doi miliardari noi, iar averea a crescut cu 60%. În șase țări numărul miliardarilor a scăzut. Printre acestea se numără Arabia Saudită și Thailanda.

Cei mai mulți deținători de averi de peste 1 miliard de dolari trăiesc în SUA. Peste 1.000. 562 de miliardari sunt cetățeni ai Chinei continentale, iar 211 miliardari trăiesc în India. Top 5 este încheiat de Germania și Rusia, cu 193, respectiv 122 de miliardari.