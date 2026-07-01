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1 Iulie 2026, 18:17
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Numărul miliardarilor din lume a ajuns la un nivel record de 3.302

În aprilie 2026, numărul miliardarilor din lume a crescut cu 13% în ultimele 12 luni, ajungând la un nivel record de 3.302 persoane.

Numărul miliardarilor din lume a ajuns la un nivel record de 3.302.
Numărul miliardarilor din lume a ajuns la un nivel record de 3.302.

Astfel de date sunt prezentate în raportul anual băncii UBS.

Potrivit estimărilor băncii, în perioada raportată numărul miliardarilor din lume a crescut cu 383, iar averea lor totală a crescut cu 25%. Diferențele în creșterea numărului de miliardari și a averilor acestora în diferite țări sunt semnificative. În Coreea de Sud, numărul miliardarilor a crescut de la 31 la 52, iar averea lor totală a crescut cu 139% într-un an. În Chile, numărul miliardarilor nu a crescut, dar averea lor a crescut cu 80%. În Cehia au apărut doi miliardari noi, iar averea a crescut cu 60%. În șase țări numărul miliardarilor a scăzut. Printre acestea se numără Arabia Saudită și Thailanda.

Cei mai mulți deținători de averi de peste 1 miliard de dolari trăiesc în SUA. Peste 1.000. 562 de miliardari sunt cetățeni ai Chinei continentale, iar 211 miliardari trăiesc în India. Top 5 este încheiat de Germania și Rusia, cu 193, respectiv 122 de miliardari.

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