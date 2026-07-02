Numărul deceselor în urma cutremurelor din Venezuela a ajuns la 2.295.

În urma a două cutremure puternice care au avut loc în Venezuela pe 24 iunie, au murit 2.295 de persoane, iar peste 11.000 au fost rănite, au anunțat autoritățile. În țară a fost decretat doliu de șapte zile.

Numărul deceselor în urma celor două cutremure din Venezuela, produse în noaptea de 25 iunie, a ajuns la 2.295. Declarația a fost făcută miercuri, 1 iulie, de președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez. De asemenea, sunt raportate 11.267 de răniți și aproape 13.000 de persoane fără adăpost, scrie dw.com.

Totodată, ONU estimează că aproximativ 50.000 de persoane sunt date dispărute. Potrivit lui Rodriguez, circa 30.000 dintre acestea se aflau în zona portuară a orașului La Guaira, cea mai afectată. El a menționat că salvatorii au scos de sub dărâmături aproape 6.500 de persoane, însă, în opinia sa, numărul supraviețuitorilor ar putea ajunge la 20.000, deoarece mulți au reușit să iasă singuri sau cu ajutorul celor apropiați.

În țară a fost decretat doliu de șapte zile

La 1 iulie, Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei, a declarat doliu național de șapte zile pentru victimele cutremurelor. Acesta a început să se aplice în aceeași zi, de la ora 18:00, ora locală.

„Sufletul Venezuelei este sfâșiat de durere din cauza victimelor umane ale cutremurelor devastatoare. Astăzi împărtășim durerea familiilor care și-au pierdut apropiații și ne rugăm pentru răniți, dispăruți și comunitățile afectate”, a scris Rodriguez pe pagina sa de pe rețeaua socială X.

Distrugătorul „duplet seismic”

La 24 iunie, în nordul Venezuelei, la vest de capitala Caracas, au avut loc două cutremure cu magnitudinea de 7,2 și 7,5, la un interval de doar 39 de secunde - cele mai puternice din țară în ultimii 125 de ani. După acestea au urmat zeci de replici. Ca urmare, numeroase case s-au prăbușit. Cel mai grav a fost afectat statul La Guaira, unde se află aeroportul internațional și cel mai mare port maritim al țării. În legătură cu cutremurul, în țară a fost decretată stare de urgență.

Potrivit Centrului Național al SUA pentru avertizarea tsunami-urilor, în Venezuela a avut loc un „duplet seismic”, când în aceeași zonă, la doar câteva secunde distanță, se produc două cutremure de magnitudine mare.