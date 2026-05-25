Numărul cazurilor suspectate de infectare cu virusul Ebola în Congo a depășit 900.

„Datorită creșterii amploarei supravegherii epidemiologice în cadrul măsurilor de combatere a Ebola în RDC, au fost identificate până în prezent peste 900 de cazuri suspecte, inclusiv 101 confirmate”, a declarat duminică, 24 mai, directorul general al OMS, Tedros Ghebreyesus, pe rețelele sociale, scrie rfi.fr.

Organizația Mondială a Sănătății mai notează că epidemia „se răspândește rapid” în Africa. Potrivit lui Ghebreyesus, „mai mulți factori oferă motive serioase de îngrijorare privind riscul unei răspândiri suplimentare și a unor noi decese”. La 17 mai, OMS a declarat focarul din Africa drept „o urgență de sănătate publică de interes internațional”.

Agenția pentru Sănătate a Uniunii Africane (Africa CDC) consideră că zece țări din Africa Centrală fac parte din „grupul de risc” în ceea ce privește răspândirea virusului: Sudanul de Sud, Rwanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Congo, Burundi, Angola, Republica Centrafricană și Zambia.

Totodată, OMS afirmă că, deși epidemia se răspândește destul de rapid și poate dura mai mult de două luni, riscul la nivel global este scăzut.

Epicentrul epidemiei se află în provincia Ituri, în nord-estul RDC. La 19 mai, OMS a anunțat că va trimite acolo mai mulți epidemiologi, precum și cinci tone de echipamente pentru prevenirea și controlul infecțiilor și alte materiale necesare pentru centrele medicale și lucrătorii din domeniul sănătății. Totuși, accesul în Mongwalu este dificil: podul de la intrarea în localitate s-a prăbușit în noiembrie 2023 și nu a fost reconstruit, fiind folosită o construcție temporară din butoaie metalice și scânduri. Aceasta complică accesul camioanelor cu provizii medicale.

În plus, situația din provincie este instabilă. Din cauza activității grupărilor armate, accesul în unele zone ale provinciei nu este sigur.

„Aceasta îngreunează serios eforturile de extindere a urmăririi contactelor persoanelor bolnave de Ebola și de identificare a cazurilor de infectare într-un stadiu suficient de timpuriu pentru a asigura tratamentul de susținere. Instabilitatea persistentă și frica agravează, de asemenea, neîncrederea în cadrul comunităților”, a scris Ghebreyesus pe rețeaua X.

Potrivit Ministerului Sănătății din RDC, „pacientul zero” a fost un asistent medical care, la 24 aprilie, s-a adresat unei instituții medicale din Bunia, capitala Ituri, cu simptome compatibile cu infectarea cu virusul Ebola – febră, hemoragii și vărsături. După decesul său, rudele au transportat corpul la Mongbalu cu o mașină obișnuită. În timpul transportului, sicriul s-a deteriorat, iar rămășițele au devenit vizibile. Potrivit martorilor cu care a discutat agenția AFP, tatăl decedatului a refuzat să-l îngroape în această stare, iar rudele au mutat corpul într-un alt sicriu. Când cazurile de boală au început să crească în comunitate, unii au crezut într-o „boală mistică”, al cărei izvor ar fi putut fi sicriul deteriorat.

Potrivit OMS, în ultimele 50 de ani, virusul Ebola a cauzat peste 15.000 de decese în Africa, rata mortalității variind între 25% și 90%. Cel mai mortal focar din RDC a provocat aproape 2.300 de decese din 3.500 de cazuri în perioada 2018-2020.