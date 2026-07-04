Numărul cazurilor confirmate de Ebola în Republica Democrată Congo a depășit 1.500.

Numărul cazurilor confirmate de febră Ebola în Republica Democrată Congo a ajuns la 1.502. Au decedat 473 de pacienți.

Despre aceasta a anunțat Ministerul Comunicațiilor al țării pe rețeaua socială X.

Conform raportului, 213 persoane s-au vindecat, iar 628 de pacienți rămân sub supraveghere. Potrivit instituției, medicii reușesc să urmărească până la 81,8% din contactele persoanelor infectate. Epidemia este concentrată în provinciile Ituri și Kivu de Nord.

Despre focarul febrei Ebola în Republica Democrată Congo și Uganda s-a aflat la începutul lunii mai. Autoritățile din Congo au explicat că creșterea numărului de cazuri este cauzată de tulpina Bundibugyo, pentru care nu există încă vaccinuri sau tratamente. Situația este agravată de conflictul armat din țară. Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul o urgență de sănătate publică de interes internațional.