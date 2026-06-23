Număr record de cazuri de Ebola, înregistrat în Congo.

Focarul de febră Ebola din Republica Democrată Congo a devenit cel mai mare ca număr de cazuri confirmate în prima lună dintre toate episoadele înregistrate ale bolii.

Despre aceasta a declarat reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății, Abdirahman Mahamud, transmite reuters.com.

Potrivit OMS, focarul tulpinii Bundibugyo a dus deja la infectarea a peste 1.000 de persoane și la moartea a 267 de bolnavi. Oficial, focarul a fost anunțat pe 15 mai, însă specialiștii consideră că virusul s-a răspândit în țară pe parcursul mai multor luni înainte de identificarea primelor cazuri.

Cazuri de infectare cu Ebola au fost înregistrate deja în cel puțin trei tabere pentru persoanele strămutate intern din estul Congo. Reprezentantul Organizației Internaționale pentru Migrație, Abdoulaye Wone, a declarat că în tabere au fost confirmate cel puțin 25 de cazuri de boală, dintre care 14 s-au soldat cu decesul pacienților.

Potrivit acestuia, taberele sufereau deja de supraaglomerare înainte de izbucnirea focarului, iar mulți dintre locuitorii lor părăsesc zilnic zona în căutare de muncă sau hrană, ceea ce crește riscul răspândirii virusului.

Directorul organizației caritabile catolice Caritas, Justin Zanamuzi, a declarat pentru Reuters că doar de luni, în tabăra Kigonze au murit patru copii. Rezultatele analizelor nu sunt încă gata, astfel că cauzele deceselor nu au fost confirmate oficial.

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, în ultimele decenii au fost înregistrate peste 20 de focare de Ebola în țările din Africa subsahariană.