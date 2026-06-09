După cum scrie „Adevărul European”, oficialul a declarat acest lucru la o conferință de presă la Sofia, citat de BTA.

Ministrul Apărării din Bulgaria a afirmat că războiul din Ucraina nu poate fi rezolvat pe câmpul de luptă și a făcut apel la negocieri pentru încetarea ostilităților.

„Am spus deja clar că războiul din Ucraina nu va fi rezolvat pe câmpul de luptă. Vedem un război de poziție și, oricât armament s-ar acumula, singurul rezultat este pierderea de vieți omenești. Este timpul să ne așezăm la masa negocierilor, este timpul să căutăm o pace justă, care trebuie să fie definită de ambele părți”, a declarat Stoyanov.

Ministrul a subliniat că rolul Uniunii Europene în acest proces este extrem de important.

De asemenea, el a spus că Bulgaria nu va furniza armament armatei ucrainene.

„Ucraina are nevoie de oameni, nu de arme. Are suficiente arme, așa că nu planificăm să oferim armatei ucrainene armament suplimentar”, a afirmat Stoyanov.

Din 2022, Bulgaria a alocat Ucrainei 13 pachete de asistență militară, dar a păstrat secret costul și conținutul acestora.

Țara balcanică este unul dintre cei mai mari producători de muniții de tip sovietic din UE, ceea ce a fost extrem de important pentru Kiev la începutul războiului la scară largă. Deși guvernul a refuzat oficial să ofere asistență militară directă atunci, proiectilele bulgare ajungeau în Ucraina prin exportul către alte țări din UE.

În martie 2026, Bulgaria s-a alăturat inițiativei PURL pentru achiziționarea de arme americane pentru Ucraina.

În aprilie, la alegerile parlamentare din Bulgaria, a câștigat partidul „Bulgaria Progresistă”, condus de fostul președinte pro-rus Rumen Radev. Formațiunea politică a obținut o majoritate convingătoare de 44,59% din voturi.

Radev a deținut funcția de președinte al Bulgariei din 2017 până în 2026. În timpul mandatului său, a făcut numeroase declarații pro-ruse, numind, în special, Crimeea ocupată drept parte a Rusiei. Formațiunea sa politică „Bulgaria Progresistă” va avea majoritate absolută în noul parlament ales.

Luna trecută, Radev a declarat că Uniunea Europeană trebuie să preia un rol de lider în negocierile cu Rusia pentru a pune capăt invaziei sale la scară largă în Ucraina.