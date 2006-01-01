Noua regulă UE: Toate mașinile noi vor fi echipate cu un sistem anti-alcool.

Uniunea Europeană introduce noi standarde de siguranță rutieră pentru autoturismele vândute pe piața comunitară, în cadrul unui pachet de măsuri care vizează reducerea accidentelor și a deceselor în trafic.

Începând cu 7 iulie 2026, toate mașinile noi înmatriculate în cele 27 de state membre vor trebui să fie pregătite tehnic pentru integrarea sistemelor de tip Alcolock, menite să împiedice pornirea motorului în cazul în care șoferul a consumat alcool, transmite adevarul.ro.

Măsura face parte din etapa finală a Regulamentului General de Siguranță 2 (GSR II), adoptat de Uniunea Europeană și publicat în Jurnalul Oficial în 2019. Noile prevederi se aplică tuturor autoturismelor care vor primi prima înmatriculare după termenul-limită, inclusiv modelelor deja existente pe piață.

Autoritățile europene precizează că nu devine obligatorie instalarea efectivă a dispozitivului Alcolock, ci doar existența unei interfețe standardizate care permite montarea ulterioară a sistemului.

Cu alte cuvinte, șoferii nu vor fi obligați să utilizeze un etilotest pentru a porni motorul, însă vehiculele vor putea fi echipate ulterior cu un astfel de sistem, în funcție de legislația națională sau de decizii judiciare.

Sistemul Alcolock funcționează cu ajutorul unui senzor electrochimic în care șoferul suflă aer, conectat la unitatea de control a autovehiculului. Dacă este detectat alcool peste limita stabilită, motorul nu pornește.

Astfel de dispozitive sunt deja utilizate în mai multe state membre, în special pentru șoferii sancționați sau în transportul profesional.

Introducerea acestor tehnologii face parte din strategia „Vision Zero”, prin care Uniunea Europeană își propune reducerea aproape totală a deceselor rutiere până în 2050.

Datele oficiale arată că, în 2023, aproximativ 5.000 de persoane au murit în accidente rutiere cauzate de consumul de alcool, ceea ce reprezintă circa un sfert din totalul victimelor din trafic la nivelul UE.

Pe lângă sistemul anti-alcool, pachetul de siguranță rutieră include și alte dotări obligatorii, precum frânarea automată de urgență, sisteme de monitorizare a oboselii șoferului, asistență inteligentă de viteză, apel automat de urgență eCall și înregistratoare de date de tip „cutie neagră” pentru autovehicule.