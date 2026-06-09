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9 Iunie 2026, 07:00
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Norvegia intenționează să interzică băuturile energizante copiilor

Băuturile energizante au devenit parte din dieta zilnică a unui număr mare de adolescenți norvegieni, ceea ce determină autoritățile să ia în considerare noi restricții pentru minori.

Norvegia intenționează să interzică băuturile energizante copiilor.
Norvegia intenționează să interzică băuturile energizante copiilor.

Norvegia vrea să interzică vânzare băuturilor energizante copiilor, deoarece în țară se înregistrează o creștere a consumului acestor băuturi în rândul tinerilor. Peste jumătate dintre adolescenții cu vârsta între 13 și 15 ani consumă deja băuturi energizante, scrie tsn.ua, citând nrk.no.

Creșterea popularității băuturilor energizante în rândul adolescenților îi îngrijorează pe medici și autorități. Guvernul nu exclude posibilitatea introducerii unor restricții suplimentare.

Potrivit unui nou raport al Institutului Norvegian de Sănătate Publică (FHI), băuturile energizante au devenit o parte a vieții cotidiene pentru un număr mare de adolescenți. În perioada 2024-2025, 56% dintre adolescenții cu vârsta între 13 și 15 ani au consumat băuturi energizante regulat sau chiar zilnic.

Cercetătorii avertizează că conținutul ridicat de cofeină din băuturile energizante poate avea un impact negativ asupra sănătății adolescenților. În special, poate provoca tulburări de somn, anxietate crescută, palpitații și dureri de cap. Există riscuri de dezvoltare a dependenței de cofeină în rândul adolescenților.

„Vedem că băuturile energizante au devenit o parte a vieții cotidiene pentru mulți tineri”, a declarat cercetătoarea FHI Marianna Hope Abel.

În Norvegia există deja o restricție privind vânzarea băuturilor energizante, acestea pot fi cumpărate doar de persoanele care au împlinit 16 ani.

Sursă
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