Normele multianuale de protecție a angajaților împotriva discriminării în SUA, anulate.

Șeful agenției, Sean Duffy, a precizat că regulile interzic de acum înainte doar discriminarea intenționată, dar nu și acțiunile care, în final, pun anumite categorii de persoane într-o poziție inegală, transmite reuters.com.

Decizia se încadrează în decretul lui Trump din aprilie 2025, care a dispus agențiilor federale să nu aplice legislația privind discriminarea indirectă. Marți, la aceasta s-a alăturat și Ministerul Justiției, care a declarat eronate recomandările juridice ale Comisiei pentru Egalitate de Șanse în Ocuparea Forței de Muncă (EEOC), îndreptate împotriva politicilor cu efecte discriminatorii asupra angajaților.

Principiul „impactului discriminatoriu” s-a consolidat în drept după adoptarea Legii Drepturilor Civile din 1964. Până atunci, instanțele înțelegeau discriminarea ca pe o acțiune intenționată, însă în 1971 Curtea Supremă a decis că cerințele aparent neutre la angajare pot încălca legea dacă afectează disproporționat grupurile protejate și nu sunt direct legate de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

În practică, acest instrument a fost aplicat cerințelor de pregătire fizică, mai dificile pentru femei și persoane cu dizabilități, precum și condițiilor privind absolvirea recentă a unei instituții de învățământ superior, care eliminau automat mulți candidați în vârstă. Tocmai acesta a permis autorităților să combată decenii la rând discriminarea indirectă în domeniul locuirii, educației și creditării.