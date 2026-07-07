Noile automobile din UE vor fi echipate obligatoriu cu un sistem avansat de frânare de urgență.

Începând cu 7 iulie, vor putea fi înmatriculate doar autoturismele și vehiculele comerciale echipate cu un sistem avansat de frânare de urgență.

În viitor, acestea vor trebui să recunoască singure pietonii și bicicliștii și să frâneze automat în caz de risc de coliziune. Această regulă a devenit parte a regulamentului european, care din 2022 obligă producătorii de autoturisme să utilizeze mai multe sisteme semi-automate de asistență a șoferului, scrie dw.com.

În plus, începând de marți, mașinile vor trebui echipate și cu un sistem de avertizare în cazul în care șoferul este distras. Dacă anterior acesta se activa doar la semne de oboseală, în viitor va trebui să identifice și alți factori de distragere, precum privirile frecvente către telefonul mobil.

De asemenea, în toate autoturismele va deveni obligatorie prezența sistemelor de menținere a benzii de circulație. Până acum, această cerință nu se aplica mașinilor cu servodirecție hidraulică.

Revista Der Spiegel menționează că șoferii vor putea dezactiva atât semnalele sonore de avertizare, cât și sistemele în ansamblu. Totuși, la pornirea mașinii, acestea vor fi activate din nou implicit.