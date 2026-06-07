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deschide.md logodeschide
7 Iunie 2026, 09:12
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Nicușor Dan: Drona care a explodat în Portul Constanța este ucraineană, dar Rusia este responsabilă

Președintele român Nicușor Dan a confirmat, sâmbătă, că drona maritimă care a provocat explozia de vineri din zona Portului Constanța este una ucraineană, însă a subliniat că vinovată de situația creată în România este Rusia.

Nicușor Dan: Drona care a explodat în Portul Constanța este ucraineană, dar Rusia este responsabilă.
Nicușor Dan: Drona care a explodat în Portul Constanța este ucraineană, dar Rusia este responsabilă.

Acesta a afirmat, la finalul unei ședințe de lucru în care a fost analizat incidentul provocat de dronele marine ucrainene care au explodat în Portul Constanța și în largul Mării Negre, că Ucraina este țară agresată și '„pentru orice fel de evenimente care apar responsabilul este Rusia'', transmite deschide.md cu referire la Agerpres.

„Am avut o ședință lungă atât pe evenimentul de ieri, cât și pe contextul general în ce măsură suntem pregătiți pentru tipul acesta de evenimente. În primul rând, e cert acum, am avut o dronă ucraineană, parte dintr-un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil, însă, trebuie să spunem foarte clar, Ucraina este țara agresată. Pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia, pentru că Rusia este țara agresoare în acest război și Ucraina se apără așa cum reușește să o facă”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului român arătat că autoritățile române au procedat la timp și corect în cazul de la Constanța, respectând procedurile care se impun în astfel de situații.

„Acest tip de situații este prevăzut în niște protocoale și ele au început activitățile conform protocoalelor, prima parte a acestei activități fiind degajarea perimetrului posibil a fi afectat de persoane care nu au de-a face cu operațiunile respective, inclusiv mutarea unor nave care erau în apropiere. Deci, începând cu 6:47, operațiunile s-au desfășurat conform protocoalelor. La ora 10:00, a existat informația că această dronă se va autodetona la ora 10:26 și la ora 10.00 și foarte puține minute toate persoanele care erau deja implicate în această operațiune care ar fi presupus neutralizarea comunicațiilor cu nava și remorcarea ei pentru a fi dusă într-un poligon militar, toate aceste persoane, au părăsit și ele perimetru pentru a nu fi puse în pericol. S-a mai spus că nu a existat o coordonare între instituțiile statului care sunt implicate. Așa cum am spus, există un protocol care definește ceea ce face fiecare dintre autorități într-o situație ca asta. Acest protocol a fost respectat”, a explicat președintele român.

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