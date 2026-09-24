Nicușor Dan: Aspir la un guvern prooccidental și la o majoritate prooccidentală.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că un guvern format din Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor de extremă dreapta nu este direcția în care ar dori să vadă evoluând lucrurile.

Despre acest lucru relatează Digi24, transmite eurointegration.com.

Nicușor Dan și-a exprimat speranța că toate părțile vor da dovadă de flexibilitate pentru formarea unui guvern orientat spre Occident.

"Îmi doresc un guvern prooccidental și o majoritate prooccidentală care să susțină un guvern prooccidental. Poate că este o anumită tactică de negociere. În orice caz, nu este direcția în care vreau să merg" – a declarat președintele României.

Referitor la întrebarea dacă, în cazul eșecului guvernului lui Siegfried Mureșan, următorul candidat va deveni automat Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, președintele a declarat că nu dorește să discute acest subiect.

"Sper că acest guvern va fi învestit, iar acest lucru este posibil doar datorită negocierilor și flexibilității pozițiilor. Dacă însă guvernul nu va fi învestit, Constituția mă obligă să port negocieri pentru a afla din nou pozițiile partidelor" – a declarat Dan.

Reamintim că România se află într-o criză politică de la sfârșitul primăverii, când social-democrații au părăsit coaliția și au votat pentru o moțiune de cenzură împotriva guvernului lui Ilie Bolojan.

Primul candidat "din afara parlamentului" pentru funcția de premier, propus de președintele Nicușor Dan, Eugen Tomac, a renunțat la mandatul său din cauza sprijinului insuficient. După aceea, Dan l-a desemnat pentru funcția de premier pe membrul Partidului Național Liberal Adrian Veștea, însă nici acesta nu a reușit să obțină sprijinul necesar.

Atunci, președintele României l-a desemnat pe eurodeputatul conservator Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Miercuri, 23 septembrie, Mureșan a declarat că la începutul săptămânii viitoare se va adresa parlamentului cu solicitarea de a acorda votul de încredere guvernului în componența propusă de el.

Mureșan, care deocamdată nu dispune de cele 233 de voturi necesare pentru învestire în parlament, intenționează să se întâlnească cu liderul celui mai mare partid din parlament, Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, pentru a încerca să obțină sprijinul acestuia.