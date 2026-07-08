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radiochisinau.md logoradiochisinau
8 Iulie 2026, 21:26
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Nicușor Dan a îndemnat aliații să contribuie la capacitățile de apărare ale Republicii Moldova

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că a solicitat aliaților NATO să contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova.

Nicușor Dan a îndemnat aliații să contribuie la capacitățile de apărare ale Republicii Moldova.
Nicușor Dan a îndemnat aliații să contribuie la capacitățile de apărare ale Republicii Moldova.

În conferința de presă susținută la Ankara, Nicușor Dan a reiterat sprijinul ferm pentru Ucraina, cuprins în declarația finală a Summitului NATO, transmite radiochisinau.md.

„Am ridicat două puncte importante pentru noi, față de flancul estic. Unul este R. Moldova și solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Republicii Moldova stat neutru, dar care ne împărtășește valorile occidentale”, a spus Nicușor Dan.

De asemenea, Nicușor Dan a scos în evidență importanța Mării Negre din perspectivă militară și din perspectivă energetică.

„Pe de o parte în Marea Neagră urmează să producem și noi și Turcia gaz, pe de o altă parte este poarta de intrare în Europa a energiei din zona caspică și prin asta e importanța Mării Negre”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele României a precizat că declarația finală a summitului reconfirmă faptul că Rusia rămâne principala amenințare la adresa Alianței Nord-Atlantice și reafirmă sprijinul NATO pentru Ucraina.

„Un lucru bun pentru România este că s-a reafirmat în declarația Summitului că Rusia este principală amenițare la adresa Alianței, implicit importanța flancului estic. S-a menționat în declarația Summitului sprijinul pentru Ucraina, ceea ce este important pentru apărarea Europei, deci a României”, a conchis Nicușor Dan.

Sursă
radiochisinau.md logoradiochisinau
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