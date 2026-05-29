Nicușor Dan a convocat Consiliul Superior de Apărare al României după prăbușirea unei drone la Galați

El a numit evenimentul cel mai grav incident petrecut pe teritoriul României de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, transmite rupor.md.

Potrivit lui Dan, autoritățile vor lua „măsuri proporționale” împotriva Federației Ruse. El a declarat că responsabilitatea pentru incident revine în totalitate Moscovei.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Galați este o consecință directă a agresiunii militare declanșate de Rusia împotriva Ucrainei, a utilizării iresponsabile și nediscriminatorii de către Moscova a acestor sisteme de armament în imediata apropiere a granițelor NATO, precum și a încălcării sistematice a dreptului internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și motivul acestei agresiuni”, a declarat Dan.

Președintele României a explicat și de ce drona nu a fost doborâtă. Potrivit acestuia, militarii români au avut ordin ferm să distrugă drona imediat ce condițiile ar fi permis acest lucru fără riscuri pentru victime sau pagube la sol.

După ce radarele au detectat drona la intrarea în spațiul aerian al României, aceasta a fost urmărită de două avioane de vânătoare F16 și un elicopter IAR 330 SOCAT. Decizia de a nu ataca ținta a fost luată din cauza riscului pentru populația civilă.

Dan a anunțat că România a informat deja aliații din NATO și partenerii din UE. De asemenea, Bucureștiul a solicitat oficial aliaților capacități suplimentare antidrone pentru a le disloca pe teritoriul țării și a întări apărarea flancului estic al NATO.

România intenționează, de asemenea, să informeze Consiliul de Securitate al ONU despre încălcarea dreptului internațional de către Rusia.

La fața locului acționează Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență, Serviciul Român de Informații și autoritățile locale din Galați. Dan a anunțat că a fost demarată o anchetă completă privind circumstanțele prăbușirii dronei, iar fragmentele aparatului vor fi trimise pentru expertiză tehnică, pentru a stabili cu exactitate tipul armamentului și traiectoria.

Președintele a dispus, de asemenea, Ministerului Afacerilor Externe să pregătească măsuri în domeniul relațiilor cu Rusia.

În noaptea de joi spre vineri, în orașul românesc Galați, o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe cu mai multe etaje. După prăbușire a avut loc o explozie și un incendiu într-un apartament de la etajul zece.

Potrivit presei românești, au fost răniți patru oameni. Doi au fost internați cu răni, iar altor doi li s-a diagnosticat atac de panică. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din clădire, iar alimentarea cu gaz și electricitate a fost întreruptă temporar.