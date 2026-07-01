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1 Iulie 2026, 09:06
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Netanyahu: Războaiele din Orientul Mijlociu nu se vor încheia niciodată

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat că războaiele țării împotriva Iranului, Hamas și Hezbollah nu s-au încheiat.

Netanyahu: Războaiele din Orientul Mijlociu nu se vor încheia niciodată.
Netanyahu: Războaiele din Orientul Mijlociu nu se vor încheia niciodată.

Potrivit acestuia, Israelul este mai puternic ca niciodată și a înregistrat succese importante pe aceste fronturi.

„Aceasta nu se va termina niciodată. Dacă vrei să trăiești în Orientul Mijlociu și în întreaga lume trebuie să fii foarte puternic”, a spus Netanyahu, citat de timesofisrael.com.

După cum a menționat premierul Israelului, forțele armate ale țării au slăbit semnificativ adversarii. „Trebuie să ne ocupăm de resturile axei iraniene și să profităm de oportunitățile pentru încheierea unor acorduri de pace”, a adăugat el.

La 26 iunie, Israel și Liban, cu medierea SUA, au semnat un acord-cadru pentru soluționarea etapizată a conflictului. Documentul prevede retragerea parțială a trupelor israeliene de pe teritoriul Libanului, precum și dezarmarea grupărilor, printre care și „Hezbollah”.

Liderul „Hezbollah”, Naim Qassem, a numit documentul o umilință și o renunțare la suveranitate. La mai puțin de 24 de ore după semnarea documentului, Israelul a lansat un atac asupra sudului Libanului.

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