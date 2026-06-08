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report.az logoreport
8 Iunie 2026, 21:15
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Netanyahu: Israelul își va exercita dreptul la autoapărare în cazul atacurilor Iranului și Hezbollah

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat că țara sa își păstrează dreptul deplin la autoapărare și este pregătită să reacționeze ferm la orice amenințări din partea mișcării libaneze Hezbollah.

Netanyahu: Israelul își va exercita dreptul la autoapărare în cazul atacurilor Iranului și Hezbollah.
Netanyahu: Israelul își va exercita dreptul la autoapărare în cazul atacurilor Iranului și Hezbollah.

Despre aceasta a declarat el în mesajul său, care a fost transmis la televiziunea de stat, transmite report.az

Potrivit acestuia, Iranul și gruparea susținută de el „Hezbollah” și-au redus capacitatea, iar loviturile pe teritoriul Israelului s-au oprit.

Totodată, el a adăugat că, dacă Iranul și „Hezbollah” vor relua loviturile asupra Israelului, autoritățile vor răspunde ferm și vor folosi dreptul la autoapărare.

Premierul israelian a subliniat, de asemenea, că lupta cu Iranul și „Hezbollah” nu s-a încheiat încă.

Sursă
report.az logoreport
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