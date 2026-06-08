Netanyahu: Israelul își va exercita dreptul la autoapărare în cazul atacurilor Iranului și Hezbollah.

Despre aceasta a declarat el în mesajul său, care a fost transmis la televiziunea de stat, transmite report.az

Potrivit acestuia, Iranul și gruparea susținută de el „Hezbollah” și-au redus capacitatea, iar loviturile pe teritoriul Israelului s-au oprit.

Totodată, el a adăugat că, dacă Iranul și „Hezbollah” vor relua loviturile asupra Israelului, autoritățile vor răspunde ferm și vor folosi dreptul la autoapărare.

Premierul israelian a subliniat, de asemenea, că lupta cu Iranul și „Hezbollah” nu s-a încheiat încă.