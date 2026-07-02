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2 Iulie 2026, 08:26
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Netanyahu: Israelul este gata să renunțe la ajutorul financiar din partea SUA

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat pe 1 iulie că dorește să oprească ajutorul financiar american pentru Israel „chiar în acest an”.

Netanyahu: Israelul este gata să renunțe la ajutorul financiar din partea SUA.
Netanyahu: Israelul este gata să renunțe la ajutorul financiar din partea SUA.

Vorbind la o conferință de presă, el a subliniat că economia țării este acum suficient de puternică pentru a exista fără ajutorul SUA, relatează news18.com.

Benjamin Netanyahu a comparat ajutorul american cu un „ajutor social”, adăugând că acum nu mai este necesar. „Economia noastră nu mai este una mică, putem finanța acea parte din PIB-ul nostru pe care o primim de la Statele Unite”, a spus premierul.

În plus, Benjamin Netanyahu a făcut mai multe declarații privind securitatea regională. El s-a pronunțat împotriva creării unui stat palestinian. Comentând acțiunile militare ale Israelului împotriva Iranului, Netanyahu a declarat: „Am atacat Iranul de două ori pentru a ne salva de la distrugere. Dacă va fi nevoie, va fi și a treia oară”. De asemenea, premierul a anunțat că trupele israeliene vor rămâne în Liban atât timp cât vor considera „Hezbollah” o amenințare.

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