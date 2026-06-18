Netanyahu: Israel nu se va retrage din sudul Libanului.

Netanyahu spune că Israelul va menține zona de securitate în sudul Libanului, în ciuda cererilor Iranului de retragere a trupelor și a prevederilor memorandumului americano-iranian privind integritatea teritorială a Libanului.

„Vom proteja nordul. Acest lucru necesită menținerea unei zone de securitate în sudul Libanului și să nu ne retragem de acolo până când interesele de securitate ale Israelului o cer”, a declarat Netanyahu, transmite timesofisrael.com.

În ultimele zile, premierul Israelului a afirmat de mai multe ori că Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) nu vor părăsi teritoriile ocupate din sudul Libanului și Siriei. Totuși, aceasta este prima sa declarație de la publicarea textului complet oficial al Memorandumului de Înțelegere semnat de SUA și Iran. Documentul menționează, în special, că „Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran, precum și aliații lor în actualul război... declară încetarea acțiunilor militare” și se angajează „să asigure integritatea teritorială și suveranitatea Libanului”.