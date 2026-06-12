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report.az logoreport
12 Iunie 2026, 16:38
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Netanyahu: Atât timp cât eu sunt prim-ministru, Iranul nu va avea arme nucleare

Israelul nu va permite Iranului să dezvolte arme nucleare. Despre aceasta a scris premierul Benjamin Netanyahu, pe pagina sa de pe rețeaua socială „X”.

Netanyahu: Atât timp cât eu sunt prim-ministru, Iranul nu va avea arme nucleare.
Netanyahu: Atât timp cât eu sunt prim-ministru, Iranul nu va avea arme nucleare.

„Atât timp cât eu sunt prim-ministru, Iranul nu va avea arme nucleare”, a scris el, transmite report.az.

Netanyahu a menționat că președintele SUA, Donald Trump, îl susține pe deplin în această chestiune.

„De peste 30 de ani sunt în prima linie a luptei internaționale împotriva programului nuclear al Iranului. Dacă nu ar fi fost această luptă, Iranul ar fi avut de mult bombe atomice pentru a distruge Israelul. (...) Atât timp cât eu sunt prim-ministru Israelului, acest lucru nu se va întâmpla”, a concluzionat Netanyahu.

Sursă
report.az logoreport
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