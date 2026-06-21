Netanyahu a ordonat armatei să înceteze atacurile asupra Libanului.

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, și ministrul Apărării, Israel Katz, au ordonat armatei să înceteze loviturile asupra Libanului.

Despre aceasta informează canalul israelian N12. Potrivit sursei, decizia a fost luată după consultări cu SUA.

Autoritățile din Israel au dispus ca militarii Forțelor de Apărare Israeliene să mențină „linia galbenă” în sudul Libanului și să nu se retragă deocamdată.

Pe 19 iunie, Israel și organizația libaneză „Hezbollah” au convenit un armistițiu. În noaptea de 20 iunie, Armata de Apărare a Israelului a acuzat gruparea de încălcarea regimului de încetare a focului și a lovit zeci de obiective „Hezbollah” din sudul Libanului, au declarat reprezentanții Forțelor de Apărare Israeliene.

După loviturile armatei israeliene asupra Libanului, autoritățile iraniene au anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz. La rândul său, Comandamentul Central al armatei SUA (CENTCOM) a declarat că traficul naval continuă normal.