Aceasta din cauza deciziei acestuia de a atribui unității de elită a Forțelor Speciale ucrainene denumirea „Numele Eroilor UPA”.

Despre aceasta scrie „Adevărul European”, a declarat vineri Karol Nawrocki, citat de Onet.

La 5 aprilie 2023, fostul președinte al Poloniei, Andrzej Duda, în cadrul vizitei lui Zelenski la Varșovia, i-a acordat ordinul Vulturul Alb – cea mai înaltă distincție a țării. Acum, Karol Nawrocki dorește să îi retragă această distincție președintelui ucrainean.

„Pe 8 iunie va avea loc ședința capitulului ordinului Vulturul Alb. Am propus includerea pe ordinea de zi a subiectului retragerii ordinului președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski”, a declarat Nawrocki.

El a adăugat că președintele Ucrainei, prin atribuirea numelui în onoarea Eroilor UPA (Armata Insurgentă Ucraineană) unei unități ucrainene, „a oferit propagandei ruse un material excelent și multă hrană pentru reflecție”.

„Evaluez foarte critic această decizie”, a spus Karol Nawrocki.

Președintele Vladimir Zelenski a acordat denumirea onorifică „în numele Eroilor UPA” Centrului separat de operațiuni speciale „Nord” al Forțelor speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

În decretul prezidențial se menționează că aceasta a fost făcută cu scopul restaurării tradițiilor istorice ale armatei naționale și ținând cont de îndeplinirea exemplară a sarcinilor atribuite unității în apărarea integrității teritoriale și independenței Ucrainei.

Această decizie a provocat indignare în Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei. Joi a avut loc o întâlnire între viceministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Marcin Bosacki, și ambasadorul Ucrainei, Vasile Bodnar, căruia i s-a exprimat protestul și i s-a explicat că acest pas este dureros pentru polonezi.