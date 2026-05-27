Nauseda: Suntem hotărâți să doborâm dronele și să folosim rachete scumpe.

El a făcut această declarație după ce săptămâna trecută dronele ar fi încălcat de două ori spațiul aerian al Lituaniei. În ambele cazuri a fost declarată stare de alertă aeriană, transmite eurointegration.com.ua cu referire la lrt.lt.

„Costul doborârii nu este cel mai important factor pentru noi, pentru distrugerea unui aparat de zbor pot fi folosite și sisteme costisitoare, deoarece viețile omenești sunt neprețuite, iar sănătatea oamenilor este prioritatea noastră principală”, a declarat Nausėda.

Potrivit lui Nausėda, Lituania urmărește ca sistemul de apărare antiaeriană și de detectare al țării să acopere diferite altitudini, pentru a putea identifica cât mai devreme un aparat de zbor fără pilot și, odată ce amenințarea reprezentată de dronă devine evidentă, aceasta să poată fi distrusă.

„Echipamentul există, este testat intens. (...) Aceste sisteme trebuie să funcționeze corespunzător, trebuie să opereze în diferite condiții meteorologice, trebuie să acopere atât distanțe mari, cât și mici”, a spus președintele.

În legătură cu creșterea numărului de incidente în spațiul aerian al țărilor baltice, marți la Vilnius a avut loc o întâlnire între președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președinții Lituaniei, Letoniei și Estoniei.

Potrivit lui Nausėda, von der Leyen a menționat că Comisia este hotărâtă să implementeze mai rapid inițiative precum „Zidul european împotriva dronelor” sau „Flancul Estic”.

„Aceste inițiative sunt cu adevărat importante și ne permit să ne bazăm pe o atenție adecvată în cadrul negocierilor privind perspectiva financiară multianuală, care vor începe în curând”, a spus el.