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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Iunie 2026, 21:27
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Nauseda: Atacul Ucrainei asupra Moscovei este un „gamechanger” în război

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat că atacul masiv cu drone al Ucrainei asupra Moscovei, în noaptea de 18 iunie, schimbă radical cursul războiului în favoarea Ucrainei.

Nauseda: Atacul Ucrainei asupra Moscovei este un „gamechanger” în război.
Nauseda: Atacul Ucrainei asupra Moscovei este un „gamechanger” în război.

Despre acest lucru a declarat el la sosirea la summitul UE de la Bruxelles, transmite eurointegration.com.ua.

Președintele lituanian a afirmat că războiul se apropie tot mai mult de populația rusă, iar Ucraina obține un avantaj.

„Vedem că Ucraina câștigă acest război. Vedem tot mai multe dovezi că războiul din Ucraina se apropie de populația rusă – de fapt, ceea ce se întâmplă acum la Moscova. Aceasta schimbă radical cursul războiului, deoarece populația rusă va începe să înțeleagă că nu este vorba despre a urmări războiul la televizor, ci despre un război pe propriul lor pământ”, a declarat Nauseda.

El a menționat, de asemenea, dezvoltarea industriei de apărare ucrainene, care produce o cantitate imensă de drone. În același timp, a remarcat Nausėda, Rusia nu arată încă disponibilitate pentru negocieri de pace.

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