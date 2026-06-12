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eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Iunie 2026, 23:11
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NATO vrea să ofere comandantului suprem mai multe competențe pentru doborârea dronelor

Țările NATO vor să ofere comandantului militar principal al Alianței mai multă libertate de acțiune în doborârea dronelor înainte de summitul liderilor de luna viitoare de la Ankara.

Mass-media: NATO vrea să ofere comandantului suprem mai multe competențe pentru doborârea dronelor.
Mass-media: NATO vrea să ofere comandantului suprem mai multe competențe pentru doborârea dronelor.

Potrivit diplomaților și unui reprezentant al Alianței, după luni de negocieri se așteaptă ca înainte de summitul din 7-8 iulie aliații să adopte o nouă propunere care îi va oferi Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa NATO, generalului american Alexus Grinkevich, mai multe competențe pentru a contracara aceste amenințări, transmite eurointegration.com.ua.

În prezent, membrii NATO stabilesc regulile privind modul și locul în care pot fi utilizate anumite arme naționale. Conform noii propuneri, Grinkevich va avea o flexibilitate mai mare în deplasarea resurselor în întreaga Alianță și în stabilirea nivelurilor de pregătire de luptă a echipamentului militar fără a obține aprobarea oficială, au menționat oficialii.

Această propunere va include, de asemenea, oficial sistemele de apărare antirachetă NATO în misiunile de patrulare a spațiului aerian cu avioane de vânătoare în țările flancului estic și dincolo de acesta, au adăugat ei, reorientându-le către misiuni de apărare antiaeriană.

Unii aliați NATO se plâng de mult timp că aceste așa-numite restricții naționale creează un mozaic de reguli diferite în întreaga Alianță și limitează capacitatea lui Grinkevich de a elimina rapid amenințările aeriene.

Țările au discutat eliminarea acestor restricții în contextul creșterii numărului de incursiuni cu drone cel puțin din octombrie, iar lansarea rachetelor balistice iraniene spre Turcia la începutul acestui an a adăugat discuției o relevanță sporită pentru adoptarea unei abordări comune a întregii Alianțe, a menționat un reprezentant NATO.

„Țările se adresează întotdeauna la NATO când o dronă intră în spațiul lor aerian”, a adăugat reprezentantul, dar NATO are nevoie, de asemenea, ca țările să „contribuie” prin eliminarea restricțiilor lor.

Potrivit reprezentantului, Grinkevich a prezentat la începutul acestui an propunerile sale de sporire a flexibilității celor 32 de ambasadori ai țărilor membre.

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