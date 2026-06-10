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rupor.md logorupor
10 Iunie 2026, 17:57
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NATO va intensifica controlul în Marea Neagră la cererea României, din cauza exploziilor dronelor

România a adus în discuție, în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, problema prăbușirii dronelor militare pe teritoriul său, după incidentele cu explozii din Galați și portul Constanța.

NATO va intensifica controlul în Marea Neagră la cererea României, din cauza exploziilor dronelor.
NATO va intensifica controlul în Marea Neagră la cererea României, din cauza exploziilor dronelor.

În cadrul unei ședințe de urgență de două ore, Alianța de la București a cerut consolidarea urgentă a flancului estic al NATO cu radare suplimentare și sisteme de interceptare a dronelor. Ca răspuns, conducerea Alianței a declarat că deja adaptează măsurile de apărare din cauza creșterii numărului acestor incidente pe mare și în aer, transmite rupor.md cu referire la digi24.ro.

Motivul solicitării oficiale a României către aliați au fost două incidente recente: în orașul Galați, o dronă a lovit un bloc de locuințe, iar în portul Constanța a explodat o dronă maritimă de suprafață. În plus, în cadrul ședinței au fost dezvăluite detalii despre incidentul din port: drona a fost observată încă de la ora 6:00 dimineața, însă partea ucraineană a raportat pierderea controlului asupra aparatului abia la ora 10:00. Din cauza creșterii cazurilor de cădere a resturilor în apropierea graniței, Bucureștiul a solicitat NATO întărirea imediată a capacităților de supraveghere.

Într-o declarație oficială după întâlnire, NATO a legat direct aceste incidente de continuarea acțiunilor militare. Un reprezentant al Alianței a publicat pe rețeaua socială X următorul mesaj:

„Angajamentul NATO de a proteja fiecare centimetru din teritoriul aliat ne obligă să ne adaptăm constant la un mediu de securitate în continuă evoluție. Ca o consecință directă a războiului pe care Rusia îl continuă împotriva Ucrainei, am înregistrat o creștere a numărului de incidente cu drone de-a lungul flancului estic al Alianței atât în aer, cât și pe mare. NATO colaborează strâns cu aliații săi pentru a răspunde eficient și prompt acestei provocări, inclusiv prin discuțiile de astăzi din Consiliul Nord-Atlantic, concentrate pe securitatea în Marea Neagră.”

Sursă
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