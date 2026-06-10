NATO va intensifica controlul în Marea Neagră la cererea României, din cauza exploziilor dronelor.

În cadrul unei ședințe de urgență de două ore, Alianța de la București a cerut consolidarea urgentă a flancului estic al NATO cu radare suplimentare și sisteme de interceptare a dronelor. Ca răspuns, conducerea Alianței a declarat că deja adaptează măsurile de apărare din cauza creșterii numărului acestor incidente pe mare și în aer, transmite rupor.md cu referire la digi24.ro.

Motivul solicitării oficiale a României către aliați au fost două incidente recente: în orașul Galați, o dronă a lovit un bloc de locuințe, iar în portul Constanța a explodat o dronă maritimă de suprafață. În plus, în cadrul ședinței au fost dezvăluite detalii despre incidentul din port: drona a fost observată încă de la ora 6:00 dimineața, însă partea ucraineană a raportat pierderea controlului asupra aparatului abia la ora 10:00. Din cauza creșterii cazurilor de cădere a resturilor în apropierea graniței, Bucureștiul a solicitat NATO întărirea imediată a capacităților de supraveghere.

Într-o declarație oficială după întâlnire, NATO a legat direct aceste incidente de continuarea acțiunilor militare. Un reprezentant al Alianței a publicat pe rețeaua socială X următorul mesaj:

„Angajamentul NATO de a proteja fiecare centimetru din teritoriul aliat ne obligă să ne adaptăm constant la un mediu de securitate în continuă evoluție. Ca o consecință directă a războiului pe care Rusia îl continuă împotriva Ucrainei, am înregistrat o creștere a numărului de incidente cu drone de-a lungul flancului estic al Alianței atât în aer, cât și pe mare. NATO colaborează strâns cu aliații săi pentru a răspunde eficient și prompt acestei provocări, inclusiv prin discuțiile de astăzi din Consiliul Nord-Atlantic, concentrate pe securitatea în Marea Neagră.”