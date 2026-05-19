NATO va discuta creșterea producției de armament pe fondul războiului dintre SUA și Iran.

Armata SUA consumă o cantitate uriașă de muniții de înaltă calitate, inclusiv părți semnificative din sistemele costisitoare de apărare antiaeriană și antirachetă Patriot. Cifrele publicate de Pentagon pe 12 mai arată că războiul din Iran a costat armata americană peste 29 de miliarde de dolari, iar sfârșitul acestui conflict nu se întrevede, informează Euronews.

Aliații din NATO sunt îngrijorați că tipurile complexe de armament, care asigură garanțiile de securitate ale alianței, nu pot fi reînnoite suficient de rapid pentru a ține pasul cu ritmul consumului stocurilor americane.

La actualul summit, liderii militari ai tuturor celor 32 de state membre vor examina modul în care epuizarea rapidă și constantă a arsenalelor poate afecta capacitățile colective și potențialul de descurajare al NATO în contextul amenințărilor continue din partea Rusiei.

Pe 15 mai, în Finlanda a fost emis un avertisment de alarmă aeriană după ce militarii au detectat drone care au pătruns în spațiul aerian al țării. Aeroportul Helsinki a fost închis temporar, ceea ce a dus la anularea și redirecționarea multor zboruri.

Întâlnirea de marți va fi condusă de Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grinkevich, iar la ea va participa și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Creștere rapidă

Consecințele epuizării armamentului pentru Europa sunt probabilitatea ca armele și sistemele de apărare americane, achiziționate de țările europene NATO pentru a fi folosite de militarii ucraineni, să nu fie livrate la timp, iar în unele cazuri să nu fie livrate deloc.

„De ani de zile spunem că din cauza războiului din Ucraina este necesar să creștem producția militară în progresie geometrică, dar războiul din Iran ne-a arătat că acum acest lucru este și mai important”, a declarat pentru Euronews o sursă militară înaltă din NATO înaintea întâlnirii.

„Avem nevoie de multe resurse, muniții și de capacitatea de a crește rapid producția. Iar noi pur și simplu nu avem asta și avem nevoie foarte urgent.”

Potrivit sursei, războiul continuu din Iran, care a blocat lanțurile globale de aprovizionare cu petrol, gaze și alte bunuri din Golful Persic ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz, este un exemplu clar de ce NATO ar fi trebuit să crească producția de armament de ceva vreme.

„Este adevărat, este vorba despre Iran, dar în realitate este și conștientizarea faptului că trebuie să fim pregătiți pentru conflicte simultane”, spun ei.

„Avem nevoie de capacități pe scară largă și exact pe asta va pune accentul, fără îndoială, comandantul suprem al NATO în fața liderilor militari ai aliaților.”

„Timpul este esențial”

Încercările de a încheia războiul pe cale diplomatică în ultimele săptămâni au ajuns într-un impas. Duminică, președintele SUA, Donald Trump, a avertizat Teheranul că „timpul se scurge”, pe măsură ce negocierile continuă să se prelungească.

Într-un mesaj pe contul său de pe rețeaua socială Truth Social, el a scris: „Ar fi mai bine să se miște rapid, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. Timpul nu așteaptă!”

Luni, el a declarat că se va abține de la atac după ce țările din Golful Persic i-au comunicat că „se poartă negocieri serioase” în încercarea de a soluționa războiul.

Se pare că a fost convins că un acord „foarte acceptabil” pentru SUA este posibil.

„Acest acord va include, ceea ce este foarte important, lipsa armelor nucleare în posesia Iranului!” - a scris el pe platforma sa socială.

O altă parte importantă a întâlnirii de marți va fi prezentarea, de către comandantul suprem al NATO, a unei evaluări militare a capacităților actuale ale alianței, inclusiv consecințele deciziei recente a Washingtonului de a anula transferul în Polonia a unei brigăzi de peste 4.000 de militari.

Această decizie a fost o surpriză și a fost luată brusc, deși o parte din soldați și tehnică erau deja în drum.

„Comandantul suprem va trebui să analizeze situația atât din perspectiva americană, cât și din cea europeană, pentru a decide dacă este necesară ajustarea prezenței militare pe continent”, a declarat o sursă pentru Euronews.