NATO se teme de atacuri cu drone care ar putea viza un proiect de gaze al României din Marea Neagră.

Totuși, termenele pentru achiziționarea și livrarea echipamentelor către trupe sunt necunoscute, notează Politico.

Potrivit surselor, publicația scrie că amenințarea dronelor pentru România a fost discutată de reprezentanții NATO încă de săptămâna trecută. Interlocutorii Politico afirmă că participanții la acea întâlnire și-au exprimat disponibilitatea de a trimite în această țară mijloace suplimentare de apărare antiaeriană.

După o nouă întâlnire a reprezentanților NATO din 10 iunie, președintele României, Nicușor Dan, a scris pe X că „aliații și-au exprimat solidaritatea cu România în legătură cu incidentele recente cu drone”.

El a confirmat că „s-a ajuns la un acord pentru accelerarea proiectelor NATO de răspuns la amenințările din partea dronelor”.

„De asemenea, este important să se asigure securitatea în Marea Neagră pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor strategice energetice”, a subliniat Dan.

La întâlnirea de la Bruxelles s-a discutat, printre altele, protecția proiectului Neptun Deep — care urmează să devină cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale în sectorul românesc al Mării Negre. Lansarea producției este planificată pentru anul 2027. Proiectul este realizat de compania de stat Romgaz și de OMV Petrom, controlată de austrieci. Costul proiectului este estimat la 4 miliarde de euro, notează Politico.

Când vor achiziționa aliații dronele interceptoare nu este clar, se menționează în publicație. O sursă diplomatică a declarat că întâlnirea de miercuri a subliniat necesitatea implementării urgente a „inițiativelor concrete” până la summitul liderilor NATO din 7–8 iulie de la Ankara.

La sfârșitul lunii mai, o dronă a lovit un bloc de locuințe cu mai multe etaje în România. Săptămâna trecută, o dronă maritimă a explodat în portul Constanța.

Mass-media au scris că unele țări europene vor să încheie acorduri cu România pentru livrări de gaze din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră. De exemplu, pentru Ungaria, livrările românești ar putea acoperi garantat 20–25% din volumul necesar pentru înlocuirea gazului rusesc, scria publicația Index.